Тель-Авив признал проведение более 1000 атак против Ливана в период прекращения огня

12 мая 2026 - 14:00
News ID: 1813333
Source: ABNA
Армия сионистского режима признала, что провела сотни атак против Ливана в период так называемого прекращения огня.

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на Al Jazeera, армия сионистского режима признала, что с момента начала соглашений о прекращении огня и до сих пор военно-воздушные силы режима поразили более 1100 точек в Ливане.
Израильская оккупационная армия заявила, что эти точки принадлежали инфраструктуре «Хезболлы». Это несмотря на то, что согласно официальным отчётам, опубликованным в Ливане, атаки сионистского режима также нацеливались на медицинские центры, машины скорой помощи, журналистов и медицинский персонал.
Министерство здравоохранения Ливана в понедельник объявило, что число погибших в этой стране в результате атак сионистского режима с 2 марта текущего года возросло до 2869 человек.
Также с указанной даты до настоящего времени ранены 8730 человек.

