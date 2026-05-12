Тель-Авив признал проведение более 1000 атак против Ливана в период прекращения огня

Как сообщает агентство АБНА со ссылкой на Al Jazeera, армия сионистского режима признала, что с момента начала соглашений о прекращении огня и до сих пор военно-воздушные силы режима поразили более 1100 точек в Ливане.

Израильская оккупационная армия заявила, что эти точки принадлежали инфраструктуре «Хезболлы». Это несмотря на то, что согласно официальным отчётам, опубликованным в Ливане, атаки сионистского режима также нацеливались на медицинские центры, машины скорой помощи, журналистов и медицинский персонал.

Министерство здравоохранения Ливана в понедельник объявило, что число погибших в этой стране в результате атак сионистского режима с 2 марта текущего года возросло до 2869 человек.

Также с указанной даты до настоящего времени ранены 8730 человек.