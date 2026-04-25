Предупреждение командования «Хатам аль-Анбия» США: прекратите пиратство!

По сообщению новостного агентства Abna, центральное командование «Хатам аль-Анбия» (мир ему) в заявлении предупредило о продолжении блокады, разбоя и пиратства со стороны США в регионе.

В заявлении говорится: «Если армия США продолжит блокаду, разбой и пиратство в регионе, будьте уверены, что они столкнутся с реакцией мощных вооруженных сил Ирана».

В заявлении добавлено: «США должны знать, что вооруженные силы Исламской Республики Иран обладают большим авторитетом и готовностью, чем когда-либо прежде, для защиты суверенитета, территории и национальных интересов; армия этой страны испытала на себе часть этого авторитета и наступательной мощи в ходе третьей навязанной войны».

В части заявления сказано: «Мы готовы и решительны, наблюдая за поведением и передвижением врагов в регионе и продолжая управление и контроль над стратегическим Ормузским проливом, причиним еще более серьезные повреждения американско-сионистским врагам в случае их нового нападения».