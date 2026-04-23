Калибаф: Повторное открытие Ормузского пролива невозможно при грубом нарушении перемирия

По сообщению агентства Абна, Мохаммад Багер Калибаф, спикер Исламского собрания, отреагировал на одностороннее продление перемирия со стороны США в сообщении, опубликованном на его личной странице в одной из социальных сетей, и написал: Полное перемирие имеет смысл только тогда, когда оно не нарушается морской блокадой и заложничеством мировой экономики, а военная провокация сионистов на всех фронтах прекращена. Повторное открытие Ормузского пролива невозможно при грубом нарушении перемирия.

В продолжение своего текста о пути к соглашению он написал: Они не достигли своих целей военной агрессией, они не достигнут их и с помощью запугивания. Единственный путь — признание прав иранского народа.