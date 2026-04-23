Протест Ирана в связи с использованием США территории и воздушного пространства 5 стран

По сообщению информационного агентства Abna, «Амир Саид Иравани», посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН, в отдельных письмах генеральному секретарю ООН «Антониу Гутерришу» и Совету Безопасности заявил: «Принимая во внимание международную ответственность государств, вытекающую из предоставления их территории другими сторонами для совершения актов агрессии и вооруженных нападений на территорию третьего государства, Исламская Республика Иран заявляет о своем решительном и открытом протесте против вышеупомянутого незаконного действия».

Представитель Исламской Республики Иран при ООН добавил: «Исламская Республика Иран категорически призывает правительства Катара, Кувейта, Бахрейна, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии соблюдать принципы добрососедства и пресекать дальнейшее использование их территории против Исламской Республики Иран».