Нападение на судно с жизненно важными товарами для пациентов на диализе осуждено

По сообщению информационного агентства Abna, в связи с тревожным событием, произошедшим в воскресенье вечером, 30 Фарвандина (19 апреля), в водах Оманского моря, когда иранское торговое судно вблизи побережья страны подверглось нападению военных сил Соединенных Штатов, Общество Красного Полумесяца Исламской Республики Иран и Национальный комитет по гуманитарному праву выпустили свое одиннадцатое совместное заявление, в котором осудили эти действия.

В заявлении, со ссылкой на фундаментальные принципы международного права, включая принцип неприменения силы, изложенный в статье 2(4) Устава Организации Объединенных Наций, и обычное право, регулирующее свободу судоходства, подчеркивается, что любые враждебные действия в отношении невоенных судов считаются явным нарушением международных обязательств государств. Кроме того, согласно Конвенции по морскому праву 1982 года, безопасность торговых судов и их экипажа должна уважаться при любых обстоятельствах.

Заявление, акцентируя внимание на гуманитарных аспектах инцидента, четко указывает: «Часть груза этого судна включала сырье, необходимое для производства расходных материалов для пациентов на диализе, принадлежащее компании медицинского оборудования «Соха», связанной с Обществом Красного Полумесяца. Следовательно, любое вмешательство в поставку этих жизненно важных товаров может напрямую угрожать здоровью и жизни нуждающихся пациентов, нуждающихся в услугах диализа».

Кроме того, это действие было признано противоречащим основным принципам международного гуманитарного права, включая принцип разграничения и принцип предосторожности в военных операциях, из-за создания угрозы, запугивания и опасности для жизни гражданского экипажа. Любые формы запугивания и психологического давления против гражданских лиц и их семей также были осуждены.