По сообщению агентства Абна, одна из самых важных последних позиций СМИ относится к газете «Japan Times», которая писала о текущем положении США: «Зависимость США от посредников для завершения конфликтов является признаком ограниченности власти Вашингтона, и страны ищут пути обхода этого».

«Гардиан» также проанализировал, что продление перемирия оценивается не как позиция силы, а как результат неспособности США продолжать напряженность и управлять ее последствиями.

Трита Парси (заместитель директора американского аналитического центра Quincy Institute) заявила: «Трамп, продлевая перемирие, фактически отошел от войны и оказался в ситуации, где ни соглашение, ни война, ни компромисс не сформировались, но его главная цель — выход из войны — достигнута».

Также Майк Куигли (член Конгресса) сказал: «Трамп потерял способность выполнять свои обязанности, и он должен пройти когнитивную оценку; его решения могут привести к опасным и непредсказуемым действиям...»