Комиссар по энергетике ЕС: Ситуация неудовлетворительная

По сообщению агентства Абна, Денис Йоргенсен, комиссар по энергетике ЕС, объявил, что с начала войны США и сионистского режима против Ирана дополнительные расходы на энергию достигли около 24 миллиардов евро; сумма, которая в среднем составляет 500 миллионов евро в день.

Подчеркнув, что даже в самых оптимистичных сценариях ситуация на рынке энергии не является удовлетворительной, он заявил: «Мы находимся в трудном положении, и предстоящие месяцы также будут проблемными».

Йоргенсен также предупредил, что существует вероятность возникновения кризиса в поставках авиационного топлива в течение ближайших шести недель, и добавил, что цены на сжиженный природный газ на мировых рынках по крайней мере в течение следующих двух лет не стабилизируются и не снизятся.

Ранее во вторник он сказал, что следующим летом для Европы будет тяжело даже в лучшем случае; тема, связанная с нехваткой топлива из-за войны и закрытием Ормузского пролива. По его словам, Европейский союз рассматривает меры по снижению воздействия этого кризиса на поставки авиационного топлива.

Йоргенсен сказал журналистам в Мадриде: «При необходимости мы перераспределим ресурсы авиационного топлива между странами-членами».