Представитель лидера шиитов Бахрейна: Народ Ирана задушил в зародыше фитну Моссада

23 апреля 2026 - 14:10
News ID: 1805470
Source: ABNA
Представитель лидера шиитов Бахрейна сказал: Если бы народ Ирана не выходил на площади, наемники Моссада, саперы и провокаторы вошли бы.

Шейх Абдулла аль-Диббаг, представитель лидера шиитов Бахрейна, в ответ на вопросы журналиста агентства «Мех» на площади революции в Тегеране о сопротивлении иранского народа в «Рамеданской войне», сказал: «С большим почетом и уважением к великому народу Ирана; этот народ вышел на площади и защищает вилайят факиха, вооруженные силы и Корпус стражей исламской революции.»

Он добавил: «Если бы народ Ирана не выходил на площади, наемники Моссада, саперы и провокаторы вошли бы, но выход народа Ирана на сцену задушил эту фитну в зародыше.»

Он продолжил: «Благодаря солидарности этих трех углов; то есть народа, вилайят факиха и вооруженных сил, Иран скоро добьется решительной, сильной и победоносной победы.»

