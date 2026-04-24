Продолжение нарушения перемирия на юге Ливана новыми атаками сионистов

24 апреля 2026 - 21:07
News ID: 1805866
Source: ABNA
Сионистский режим несколько часов назад вновь нарушил перемирие с Ливаном и атаковал южные регионы этой страны, в том числе Бинт-Джабиль и Дайр-Амас.

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Миядин, сионистский режим несколько часов назад трижды подряд подверг ракетным атакам поселение Дайр-Амас на юге Ливана.
Армия Израиля одновременно атаковала окрестности поселения Бинт-Джабиль со стороны региона Кунин.
С другой стороны, Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате авиаудара по району Марун-эль-Рас, совершенного сегодня утром, погибли как минимум два человека.
Со своей стороны, сионистские СМИ сообщили о ранении трех военнослужащих этого режима в «оперативном инциденте» на юге Ливана.
Сионистская газета «Гаарец», сообщая о последних событиях в столкновениях на юге Ливана, написала, что «Хезболла» вновь восстановила баланс страха перед сионистским режимом.


 

