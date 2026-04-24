Продолжение нарушения перемирия на юге Ливана новыми атаками сионистов

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Миядин, сионистский режим несколько часов назад трижды подряд подверг ракетным атакам поселение Дайр-Амас на юге Ливана.

Армия Израиля одновременно атаковала окрестности поселения Бинт-Джабиль со стороны региона Кунин.

С другой стороны, Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате авиаудара по району Марун-эль-Рас, совершенного сегодня утром, погибли как минимум два человека.

Со своей стороны, сионистские СМИ сообщили о ранении трех военнослужащих этого режима в «оперативном инциденте» на юге Ливана.

Сионистская газета «Гаарец», сообщая о последних событиях в столкновениях на юге Ливана, написала, что «Хезболла» вновь восстановила баланс страха перед сионистским режимом.



