Джамаат-и Ислами Пакистана заявляет о поддержке Ирана

По сообщению информационного агентства Абна, Хафиз Наим ур-Рахман, лидер партии Джамаат-и Ислами Пакистана, на пресс-конференции в Карачи потребовал немедленного прекращения нарушений перемирия и окончания морской блокады США против Ирана, сказав: «Мы поддерживаем позиции Исламской Республики Иран в переговорах».

Он добавил: «Пока США не прекратят морскую блокаду Ирана, в переговорах не будет никаких успехов».

Этот пакистанский активист подчеркнул: «Речи президента США доказывают, что его страна вынуждена вернуться за стол переговоров, и заявления Дональда Трампа также не имеют оснований и являются попыткой перевернуть реальные факты на местах».

Хафиз Наим ур-Рахман добавил: «Трамп несет ответственность за предательство дипломатии, США и Израиль дважды совершали агрессию против Исламской Республики Иран во время переговоров, но то, что мы наблюдаем, — это стойкость и непобедимость Ирана, а также изоляция и поражение США».



