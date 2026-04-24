Генерал Карами: Послушание Руководителю Исламской революции заставит врага-преступника пожалеть о своих действиях

По сообщению информационного агентства Абна, генерал-лейтенант пасдаран Мохаммад Карами, командующий сухопутными войсками Корпуса стражей Исламской революции, подчеркнул в сообщении: В исламском Иране народ, три ветви власти и вооруженные силы, благодаря священной сплоченности на улицах и площадях, перед лицом врага едины, как одна рука.

Он заявил: «Те, кто говорит, что мы все иранцы и революционеры, с железной волей и твердым решением, с Божьей помощью и с абсолютным послушанием мудрым планам и приказам Верховного Руководителя Исламской революции, чья тень да хранит его, заставят агрессивного и преступного врага пожалеть о своих действиях».

Он добавил: «Один Бог, один Руководитель, одна нация и один путь, и этот путь — путь победы нашей дорогой Ирана, дороже нашей жизни».



