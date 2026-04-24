По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Аль-Джазиру, Беньямин Нетаньяху, премьер-министр сионистского режима, впервые объявил, что проходит лечение злокачественной опухоли предстательной железы. Эта операция была проведена после его предыдущей операции в декабре 2024 года по поводу доброкачественной опухоли предстательной железы.

Еврейская газета «The Times of Israel» написала, что Нетаньяху включил эту информацию в длинное заявление, опубликованное в социальных сетях. Это заявление сопровождалось публикацией «Ежегодного отчета об оценке состояния здоровья» Нетаньяху.

Нетаньяху заявил, что его опухоль была успешно пролечена, хотя он не указал время своего лечения.

Нетаньяху отложил публикацию медицинского отчета о своем физическом состоянии на два месяца. В 2024 году после диагноза инфекции мочевыводящих путей, вызванной «доброкачественной опухолью предстательной железы», он underwent операцию на предстательной железе, но время его второй операции, о которой он сообщил впервые, неизвестно. В 2023 году ему также был установлен кардиостимулятор.

Выборы премьер-министра на оккупированных территориях должны состояться к октябрю следующего года.



