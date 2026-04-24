6 палестинских шахидов в результате 1190 нападений сионистов за одну неделю

24 апреля 2026 - 21:07
News ID: 1805867
Source: ABNA
Сионистский режим за прошедшую неделю совершил как минимум 1190 нападений на палестинский народ на Западном берегу, в результате которых стали шахидами 6 палестинцев.

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Палестинский информационный центр, палестинский центр данных «Маати» сообщил, что за прошлую неделю оккупационные войска и сионистские поселенцы совершили 1190 нарушений прав палестинцев на Западном берегу и в оккупированном Иерусалиме, в результате чего стали шахидами 6 палестинцев и десятки других получили ранения.
Согласно отчету, «Уда Атеф Авадде» (25 лет), «Усама Хамди Аль-Нуайм» (13 лет) и «Джихад Марзук Абу Нейм» (35 лет) из региона Рамаллаха и Аль-Бирех стали шахидами в результате стрельбы поселенцев 21 апреля. Также «Мухаммад Аль-Джабри»


 

