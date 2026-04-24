«Хезболла»: Продление перемирия в условиях продолжающегося уничтожения со стороны сионистов не имеет смысла

По сообщению информационного агентства Абна со ссылкой на Russia Today, Али Файяд, депутат парламента Ливана от фракции «Верность сопротивлению», подверг критике заявление Дональда Трампа, президента США, о продлении на три недели перемирия между Ливаном и сионистским режимом, сделанное вчера.

В своем заявлении Файяд заявил, что это перемирие, в условиях продолжения враждебных действий сионистского режима, включая убийства, бомбардировки и перестрелки в различных регионах Ливана и продолжающееся разрушительное уничтожение в приграничных деревнях, лишено смысла.

Он добавил, что настаивание врага на том, что право на свободные действия не противоречит перемирию, означает настойчивость Тель-Авива и Вашингтона в попытке восстановить баланс, существовавший до 2 марта.

Файяд добавил, что это заявление обязывает Ливан соблюдать перемирие, в то время как сионистской стороне не возлагается никаких обязательств. Это неприемлемо для Сопротивления, и оно будет ему противостоять.

Он также подчеркнул, что любая агрессия сионистского режима против любой цели в Ливане сохраняет за Сопротивлением право на соразмерный ответ.

Этот депутат «Хезболлы» отметил, что предлагаемая формула еще хуже, а ее продвижение является лишь прикрытием для оправдания прямых переговоров и ускорения процесса между сионистским врагом и правительством Ливана.



