Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Гардиан», соглашение о прекращении огня, которым гордился президент США Дональд Трамп, продержалось не более двух месяцев, и он объявил, что проведет телефонный разговор, чтобы положить конец пограничным конфликтам между Таиландом и Камбоджей.

На предвыборном митинге в Пенсильвании Трамп заявил: «За последние 10 месяцев я закончил восемь войн!»

Он добавил: «Сегодня снова началось напряжение на границе Камбоджи и Таиланда, и я вынужден позвонить, чтобы остановить войну между этими двумя могущественными странами!»

Пограничные конфликты между Таиландом и Камбоджей привели к перемещению более 500 000 человек в обеих странах. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, которое было подписано в июле при посредничестве Трампа.

Напряженность началась после того, как в ноябре тайский солдат был ранен в результате минирования, проведенного камбоджийской армией. После этого инцидента Таиланд объявил соглашение о прекращении огня завершенным.

К вечеру вторника Министерство обороны Камбоджи сообщило о гибели 9 человек и ранении 20 других в ходе конфликтов, а власти Таиланда сообщили о гибели четырех солдат и ранении 68 человек.

Возобновление конфликтов между Таиландом и Камбоджей происходит на фоне того, что ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что ему удалось положить конец восьми войнам, включая войну между этими двумя странами.

Возобновление конфликтов между Таиландом и Камбоджей показывает пустоту притязаний Трампа на установление мира во всем мире с помощью силы.