386 палестинцев погибли после прекращения огня в Газе

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Нашра», медиа-офис правительства Газы объявил, что израильский оккупационный режим совершил 738 нарушений режима прекращения огня за последние 60 дней, что держит сектор Газа под «удушающей блокадой».

Офис подчеркнул, что уровень соблюдения гуманитарных пунктов соглашения не превысил 38%, и заявил, что сионистские нарушения в сфере безопасности и военной сфере привели к гибели 386 палестинцев и ранению 980 других, в дополнение к 43 случаям незаконных арестов, совершенных сионистами внутри сектора Газа.

Согласно заявлению, в Газу прибыло только 315 грузовиков с топливом из 3000 грузовиков, которые должны были прибыть, что составляет в среднем 5 грузовиков в день из 50 согласованных грузовиков.