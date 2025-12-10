8000 бывших сирийских военнослужащих находятся в плену в тюрьмах Джулани

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маалума», Самахир аль-Хатиб, эксперт по делам Ближнего Востока, подчеркнула, что путь, по которому идет Сирия под властью Джулани при внешней поддержке, опасен.

Она добавила: «Мы являемся свидетелями продолжающихся агрессивных действий и безосновательных задержаний в Сирии, что превратило эту страну в арену для раздела сфер влияния между международными сторонами».

Аль-Хатиб заявила: «Власть Джулани с ее расистскими идеями усугубила внутренние разногласия в Сирии и нарисовала для этой страны новый план раздела руками Израиля. Более восьми тысяч бывших сирийских военнослужащих находятся в тюрьмах Джулани».

Она отметила: «В ближайшие дни мы увидим эскалацию народных движений, и этот очень опасный этап может поставить Сирию перед необратимыми условиями».