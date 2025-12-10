Наэини: Враг хочет использовать наши достижения в области БПЛА

Бригадный генерал Али Мохаммад Наэини, пресс-секретарь КСИР, в беседе с корреспондентом информационного агентства «Мехр», комментируя публикацию изображений американской копии иранского беспилотника "Шахед-136", заявил: "Достижения, которые Исламская Республика получила благодаря своей внутренней силе и молодому потенциалу, — это не пустые слова, и они на практике проявили себя в недавней войне. Когда наш беспилотник прорывается сквозь различные уровни ПВО, проходит в 2000 км в глубине мимо «Железного купола», его невозможно отследить, и он точно и метко поражает свою цель, это означает, что мы достигли удивительного и поразительного успеха, который поразил весь мир."

Он добавил по этому поводу: "Для сионистского режима вопрос заключается в том, как они не могут защитить себя от наших ракетных атак."

Пресс-секретарь КСИР отметил: "Когда мы запускаем ракету в одной из 22 волн, и они не могут её перехватить, а эта ракета точно попадает в намеченную цель и обладает высокой разрушительной силой, это означает, что враг со всеми своими технологическими ресурсами и с очень передовыми технологиями в области БПЛА, ракет, авиации и противовоздушной обороны, имел против нас организованную расстановку сил, которые были тщательно отработаны, но они потерпели поражение."

Далее пресс-секретарь КСИР упомянул скопированную американцами версию иранского беспилотника и заявил: "Враг полностью признал своё поражение, но естественно, что враг хочет увидеть, как были достигнуты эти успехи, и использовать эти достижения Исламской Республики."