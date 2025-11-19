Оценены наиболее влиятельные мировые центры силы будущего

Китай фактически стал отдельным геополитическим центром силы и имеет все ресурсы для становления мировой державой, однако еще не имеет глобального мышления. Об этом рассказал кандидат политических наук, политгеограф, ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО Игорь Окунев.

«У США долгое время были ресурсы, но не хватало самосознания. Похожая ситуация сейчас у Китая», — отметил исследователь.

Он добавил, что Китай давно стал самостоятельным полюсом на международной арене: «Потенциал демонстрирует Индия. Большие ресурсы имеют Бразилия, Нигерия, Египет, Южная Африка, Турция, Саудовская Аравия, Катар, Иран и Индонезия».

Окунев также обратил внимание, что Запад параллельно переживает упадок сил, так как в нем снижается качество дискуссии и плюрализм мнений. В том числе о России и будущем отношений с ней.

6 октября Китаю удалось опередить своего главного конкурента — США — в борьбе за статус крупнейшего экспортера на глобальном энергетическом рынке. Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Поливач отмечал, что Китай может обойти в скором времени США по морской мощи, так как лидирует в производстве кораблей.