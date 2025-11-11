Президент Египта подчеркнул необходимость укрепления договоренностей, достигнутых на встрече с Путиным

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на агентство «РИА Новости», президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси сегодня, в понедельник, на встрече с российской делегацией во главе с Секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу в Каире, подчеркнул важность укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.

Согласно сообщению этого СМИ, канцелярия президента Египта объявила: Президент Египта и Шойгу обсудили региональные и международные вопросы, а также пути укрепления и развития двусторонних отношений между Египтом и Россией в различных областях.

В заявлении, опубликованном канцелярией президента Египта по этому поводу, добавлено: Ас-Сиси на встрече с российской делегацией подчеркнул важность укрепления договоренностей, достигнутых на майской встрече с Владимиром Путиным.

Президент Египта также подчеркнул важность укрепления экономического и инвестиционного сотрудничества с Россией и стремления к увеличению объема торгового обмена между двумя странами.