Террористическая атака на офицерский колледж в Пакистане

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Dawn News», Управление по связям с общественностью армии Пакистана (ISPR) объявило, что сегодня, в понедельник, в ходе атаки на колледж «Кадет Вана» в Южном Вазиристане, в то время как силы безопасности проводили операцию по зачистке в этом учебном центре, по меньшей мере 2 террориста были убиты.

Медиа-подразделение армии заявило, что первоначальная попытка террористов проникнуть на охраняемую территорию была «сорвана бдительной и решительной реакцией наших сил».

Тем не менее, нападавшие затем врезались заминированным автомобилем в главные ворота офицерского колледжа, что привело к их обрушению и повреждению соседней постройки.

Затем террористы проникли в учебный центр и «были заблокированы в административном блоке колледжа».

Пресс-служба армии Пакистана добавила: «Наши силы, проявив непоколебимую храбрость и профессиональное превосходство, точно вступили в бой с нападавшими».