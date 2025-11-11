Кровавый инцидент в столице Индии; взрыв возле Красного форта унес 9 жизней

По сообщению Международного информационного агентства Ахль аль-Байт (мир ему) – АБНА, индийские источники новостей сообщили, что сегодня вечером произошел взрыв возле станции метро Красный форт в Нью-Дели, в результате которого на данный момент подтверждена гибель девяти человек.

Индийские СМИ сообщили, что взрыв произошел возле выхода №1 станции метро Красный форт, внутри автомобиля. Тип и причина взрыва до сих пор не установлены, и расследование продолжается.

Крупный пожар после взрыва

По данным пожарной службы Дели, взрыв привел к возгоранию шести автомобилей и трех рикш. Пожарным удалось взять огонь под контроль.

Местные СМИ сообщили, что тела девяти жертв инцидента были доставлены в больницу. Информация о личностях жертв и возможном числе раненых пока не опубликована.

Неясность в характере взрыва

Сотрудники служб безопасности Индии объявили о начале предварительного расследования для определения характера взрыва и вероятности его террористической природы.