Еврейская газета: Ракетный потенциал Ирана находится на подъеме

По сообщению информационного агентства АБНА со ссылкой на «Россия сегодня» (Russia Al-Yaum), газета «Едиот Ахронот» сообщила, что Иран, несмотря на недавнюю агрессию сионистского режима, ускоренными темпами укрепляет свой ракетный потенциал.

В докладе отмечается, что телеканал CNN также упомянул о возобновлении Ираном производства баллистических ракет. Иран может производить сотни ракет.

Далее в докладе подчеркивается, что иранцы разрабатывают свои запасы ракет с целью подготовки к любой новой агрессии.

Следует отметить, что во время 12-дневной навязанной войны, в ходе ответной волны ракетных ударов Ирана по оккупированным территориям, были нанесены удары по важным и чувствительным районам, включая секретные шпионские центры и биологические лаборатории сионистского режима.