Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на палестинское информационное агентство «Шихаб», корреспондент ивритоязычного канала «Кан» признал, что оценки Тель-Авива показывают, что мощь «Хезболлы» стремительно возрастает в последние недели.

Он пояснил, что высокопоставленные сионистские чиновники считают, что «Хезболла» успешно восстановила свою военную инфраструктуру, особенно в районах, которые она контролирует.

Сионистская газета «Гаарец» также сообщила о растущих усилиях «Хезболлы» по восстановлению своей мощи и написала, что «Хезболла» активно работает над восстановлением своих сил, особенно к северу от реки Литани.

В этом сионистском отчете утверждается, что разведывательный отдел армии в последние недели предупреждал, что «Хезболла» серьезно пытается восстановить свой военный потенциал и положение.

Заявление сионистских СМИ о растущей мощи ливанской «Хезболлы», хотя оно и может быть подготовкой к возможному новому нападению сионистского режима на Ливан, неоднократно озвучивалось официальными лицами «Хезболлы» о том, что партия преодолела ущерб, нанесенный операциями «Пейджер» и мученической смертью своих командиров, и восстановила баланс сдерживания в отношении сионистского режима.