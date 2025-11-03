Верховный лидер Ирана назвал главные условия для начала взаимодействия с США

Сотрудничество между Ираном и США исключено, пока американские власти продолжают поддерживать Израиль. Об этом 3 ноября заявил верховный лидер исламской республики Али Хаменеи во время встречи со студентами.

«Сотрудничество [Соединенных Штатов] с Ираном невозможно, учитывая продолжающуюся поддержку США <Израиля>, а также наличие американских военных баз», — приводит его слова информационное агентство ISNA в своем Telegram-канале.

Хаменеи также указал на «фундаментальные» противоречия двух государств.

Ранее, 1 ноября, глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Иран готов к переговорам по ядерной программе, однако США выдвинули неприемлемые требования. При этом Аракчи уточнил, что страна не заинтересована в прямых переговорах с Вашингтоном. По словам главы МИДа, достичь соглашения можно посредством косвенных переговоров.

До этого, 22 октября, Аракчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам с США о ядерной программе до тех пор, пока Вашингтон выдвигает необоснованные требования. Также отмечалось, что Иран последовательно отрицает попытки приобрести ядерное оружие.