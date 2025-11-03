Остановка полетов на севере Германии после проникновения неопознанного беспилотника

Как сообщает информационное агентство «Абна» со ссылкой на «Аль-Маалума», движение самолетов в аэропорту Бремена (Германия) было остановлено после обнаружения неопознанного беспилотника вблизи этого аэропорта.

Полиция Германии заявила, что указанный беспилотник был замечен вчера вечером недалеко от этого города, расположенного на севере Германии, после чего движение самолетов в этом аэропорту было временно приостановлено.

Несмотря на то, что полеты в аэропорту Бремена возобновились через час, количество отмененных или перенаправленных рейсов из-за обнаружения этого беспилотника не было объявлено.

В пятницу движение самолетов в аэропорту Берлина также было остановлено на 2 часа из-за обнаружения беспилотника.