Жалоба на израильского военнослужащего в Германии

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на «Маан», Фонд Хенд Раджаб (The Hind Rajab Foundation) объявил, что подал жалобу в Генеральную прокуратуру Германии против израильского военнослужащего, проживающего в Берлине. Эта жалоба подана в связи с его участием в преступлении геноцида в секторе Газа.

Указанная организация подчеркнула, что требует ареста этого израильского солдата по имени Элкана Видерман, поскольку он служил в 94-м батальоне бригады «Кфир».

Фонд Хенд Раджаб добавил, что поданная жалоба основана на надежных доказательствах и документах, поскольку слова и видео, опубликованные Видерманом, показывают его роль в пытках палестинских заключенных. В одном из интервью он признался в использовании собак против палестинских заключенных и приветствовал препятствование доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.