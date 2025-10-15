  1. Home
15 октября 2025 - 20:14
News ID: 1738993
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Переговоры Путина с лидером Сирии продолжались более 2,5 часа

Президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа проводят переговоры в Москве

Сирийский лидер прибыл в Москву с рабочим визитом.

Российско-сирийские переговоры в Кремле с участием президента РФ Владимира Путина и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа завершились, они продолжались более 2,5 часов, передает корреспондент РИА Новости.

Путин и аш-Шараа сначала провели беседу в узком составе. Российский президент отметил, что отношения между РФ и Сирией всегда носили исключительно дружеский характер.

Затем российско-сирийские переговоры в Кремле продолжились в формате рабочего завтрака с участием делегаций двух стран.

