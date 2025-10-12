Новая война: Афганистан атаковал Пакистан по всей границе

Между Пакистаном и Афганистаном разгорелись тяжелые бои - они идут по всей границе между странами, так называемой линии Дюранда (по имени британского дипломата позапрошлого века). Для обычных россиян известие о конфликте стало неожиданным, но его логику продиктовали события двух предыдущих дней - Пакистан нанес по Пакистану серию ударов. Мишенями были пакистанские талибы, которые оборудовали в Афганистане свои базы.

Афганские подразделения захватили несколько пограничных постов в провинциях Пактия, Гильменд и Кунар. В некоторых местах пакистанские войска отступили под артиллерийским и стрелковым огнем. Армия Пакистана контратакует с использованием авиации и минометов.

Пока известно о 7 погибших (4 афганских бойца и 3 пакистанских военнослужащих) и 40 раненых с обеих сторон. Мирные жители тысячами бегут из зон боевых действий.

Эскалация началась в четверг, 9 октября. Пакистанская авиация нанесла удары по базам талибов - выходцев из Пакистана, находящихся в Афганистане (движение «Техрик-и-Талибан Пакистан»). Исламабад винит Афганистан в укрывательстве 7 тысяч боевиков, которые устраивают вылазки через границу.

Бомбили даже Кабул, объяснив это тем, что там находится эмир движения. Под удары попали еще несколько провинций. Афганистан осудил атаки как грубое нарушение суверенитета страны и предупредил о «непредсказуемых последствиях».

Пакистан обладает ядерным оружием, его армия несоразмеримо сильнее афганской (страны занимают соответственно 12 и 118 места в мировом военном рейтинге). Однако у талибов преимущество в партизанской тактике.