Китай отложил предложение США о звонке после торговых ограничений

Вашингтон предложил Пекину провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах КНР, однако китайская сторона отложила его. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

«Как только мы узнали об этом из открытых источников, мы обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора, но они отложили его», - сказал он.

Ранее Минкоммерции КНР заявило, что страна намерена принять решительные контрмеры в случае повышения Штатами пошлин на товары из Китая на 100%. В ведомстве указали, что действия Вашингтона представляют собой классический случай применения двойных стандартов и подчеркнули, что угрозы не являются лучшим способом взаимодействия с Пекином.

Накануне рынок криптовалют обвалился после заявления президента США Дональда Трампа о введении дополнительных пошлин против Китая. Агентство Bloomberg отметило, что обвал стал крупнейшим как минимум с начала апреля. Биткоин, крупнейшая криптовалюта, упал более чем на 12% после объявления главы Белого дома. Кроме того, стоимость других криптовалют также упала на 1-7%. Кроме того, 3,5% потерял индекс Nasdaq 100.