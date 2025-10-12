Заявление «Талибана» о гибели 58 пакистанских военнослужащих в пограничном конфликте

Как сообщает информационное агентство ABNA со ссылкой на TOLOnews, представитель «Талибана» Забихулла Муджахид, говоря о пограничном конфликте между Афганистаном и Пакистаном, заявил, что в ходе ночных столкновений 58 пакистанских военнослужащих были убиты и 30 получили ранения.

Он утверждал, что «большое количество оружия» также попало в руки «Талибана» во время этих «операций возмездия вдоль воображаемой линии Дюранда».

Муджахид далее заявил, что в ходе этих операций были убиты 9 афганских солдат и 16 получили ранения, а около 20 пакистанских баз безопасности были уничтожены.

Представитель «Талибана» также сказал, что операция была остановлена в 12 часов ночи по просьбе Катара и Саудовской Аравии.

Относительно присутствия террористической группировки ИГИЛ-Хорасан в провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане он утверждал, что эта группировка потерпела поражение в Афганистане, а затем создала свои центры в Хайбер-Пахтунхве.

Муджахид заявил: «Учебные центры ИГИЛ-Хорасан были созданы в Хайбер-Пахтунхве, и новые члены перебрасываются туда через аэропорты Карачи и Исламабада. Наши данные показывают, что атаки в Иране и Москве также планировались из этих центров».

Муджахид также утверждал, что недавние атаки ИГИЛ-Хорасан в Афганистане также были спланированы из этих центров, и призвал правительство Пакистана передать ключевых членов этой группировки Кабулу.

Он также сказал, что Пакистан намеревался отправить делегацию в Афганистан, но «Талибан» отклонил это предложение в ответ на авиаудары пакистанских сил в ночь на четверг. Муджахид также предупредил, что любое нарушение суверенитета Афганистана не останется без ответа.