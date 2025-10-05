  1. Home
Тайфун достиг побережья китайской провинции Гуандун

5 октября 2025 - 21:32
Source: Информационное Агентство Ахлюль-Бейт (мир им)
Тайфун "Матмо" достиг побережья южной китайской провинции Гуандун

Двадцать первый в этом году тайфун "Матмо" в воскресенье достиг побережья южной китайской провинции Гуандун, сообщает Центральное телевидение Китая.

Тайфун достиг побережья в районе восточной части уезда Сюйвэнь провинции Гуандун в 14.50 по местному времени (9.50 мск), в тот момент максимальная скорость ветра в его эпицентре составляла 42 метра в секунду, а минимальное давление - 965 гектопаскаль.

Ранее сообщалось, что из-за приближения тайфуна власти провинции Гуандун эвакуировали из опасных районов более 150 тысяч человек, на острове Хайнань эвакуировано не менее 110 тысяч человек.

