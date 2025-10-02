«Идеология Пакистана – это непризнание Израиля»

По сообщению информационного агентства «Ахл аль-Бейт» (мир им) — АБНА — Ходжатоль-ислам валь-муслимин Шаббир Хасан Мейсами, генеральный секретарь Совета шиитских улемов Пакистана, подчеркнул: «Идеология Пакистана заключается в непризнании Израиля, и любой, кто пойдет на это, будет считаться преступником против идеологии Пакистана и его основателя».

Заявив, что Палестина от моря до реки принадлежит палестинцам, он добавил: «Действия президента США Дональда Трампа могут поджечь весь регион».

Шаббир Хасан Мейсами добавил: «Поддержка премьер-министром Пакистана так называемого мирного плана Трампа — это явное предательство крови палестинского народа и предательство идеалов основателя Пакистана, Мухаммада Али Джинны. Он ясно заявил, что Израиль является узурпаторским и незаконным режимом, и Пакистан никогда его не признает».

Он отметил: «Народ Пакистана занимает твердую позицию: Палестина должна быть полностью свободным и независимым государством со столицей в Иерусалиме. Любой сфабрикованный мирный план или формула двух государств — это обман, хитрость и противоречит нашей идентичности и нашим религиозным основам».