Мученическая смерть Сейеда Хасана Насраллы укрепила народную поддержку Хезболлы

По сообщению Международного информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», аятолла Сейед Саджид Али Накви, глава Совета шиитских улемов Пакистана, по случаю первой годовщины мученической смерти Сейеда Хасана Насраллы заявил: Мученик Хасан Насралла был великим моджахедом своего времени, и с его мученической смертью народная поддержка Хезболлы возросла.

Он добавил: «Движение за освобождение Иерусалима и движения исламского сопротивления укрепились, и как следствие, империалистические державы столкнулись с унижением и поражением».

Аятолла Саджид Накви подчеркнул: «Беспрецедентное мученичество и самопожертвование этого мученика достигли особого статуса на международном уровне и привели к возникновению широких изменений во всем мире, особенно в этом регионе».

Глава Совета шиитских улемов Пакистана продолжил: «Нынешняя ситуация крайне тяжелая, и реальность на местах показывает, что фактором этой жестокости на самом деле являются империалистические силы. Сионистский режим действует под поддержкой и надзором империалистических держав, используя все виды ресурсов, бюджета, передового оружия, технологий, разведданных и планов. Благодаря этой поддержке этот незаконный режим вот уже два года сеет разрушение и убийства в Газе, а также в Ливане, и в таких условиях человеческое общество должно стремиться обуздать эту дикость и преступность».

Он заявил: «Пакистан обладает достаточным потенциалом и влиянием, чтобы посредством сильной дипломатии и мощного лоббирования усилить давление на империалистические державы, чтобы положить конец агрессии и насилию в Газе, Палестине и Ливане и даже предотвратить возникновение Третьей мировой войны».

Аятолла Саджид Накви также подчеркнул необходимость усиления гуманитарной помощи угнетенным народам Газы, Палестины и Ливана.

В заключение, отдавая дань уважения самопожертвованию мученика Сейеда Хасана Насраллы и его товарищей, он выразил надежду, что Всевышний Аллах дарует моджахедам Хезболлы успех и мужество продолжать путь до выполнения миссии.