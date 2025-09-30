Талибан полностью отключил Интернет в Афганистане!

По сообщению Международного информационного агентства «Ахль-уль-Бейт (мир им) – Абна», в продолжение ограничений на интернет в Афганистане доступ к услугам интернета и связи был полностью прекращен по всей стране с пяти часов вечера понедельника (29 сентября) по афганскому времени.

NetBlocks написала, что телефонная и интернет-связь вышла из строя во многих частях Афганистана. Организация NetBlocks также объявила, что, согласно оперативным данным, уровень подключения к Интернету в Афганистане снизился до всего лишь 14% от обычного уровня, и по всей стране наблюдается «практически полное нарушение» работы телекоммуникационных услуг.

Guardian: Афганистан столкнулся с масштабным отключением Интернета после приказа Талибана перерезать оптоволоконные кабели в нескольких провинциях. Группа Талибан решила ограничить интернет-услуги в Афганистане несколько недель назад, и эти ограничения ранее уже были введены в некоторых регионах страны.

Талибан заявил, что эта мера была предпринята для «предотвращения коррупции»!

По сообщениям СМИ, ряд чиновников Талибана смогли подключиться к Интернету через спутниковую сеть Starlink, в то время как общий доступ к Интернету в Афганистане был отключен.