Нагави приветствует Договор о совместной стратегической обороне между Пакистаном и Саудовской Аравией

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (Abna), Ходжатуль-ислам валь-муслимин Сейед Джавад Нагави, глава пакистанской ассоциации «Урват аль-Вуска», приветствовал недавнее соглашение между Пакистаном и Саудовской Аравией, назвав его историческим шагом.

Он сказал: «Впервые в истории премьер-министра Пакистана во время полета сопровождали саудовские истребители. Когда саудовские истребители окружили самолет с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом в небе, он отдал им воинское приветствие в знак уважения».

Нагави добавил: «Если мы посмотрим на положения соглашения между Пакистаном и Саудовской Аравией, каждый пункт достоин похвалы и является большим успехом с точки зрения Пакистана. Учитывая текущие проблемы страны, это соглашение может решить часть наших проблем».

Он также раскритиковал своих оппонентов, сказав: «Некоторые думают, что Саудовская Аравия находится в растерянности и поэтому согласилась на такое соглашение, или что давление со стороны Израиля привело к этому решению. Но изучение положений соглашения показывает, что Пакистан будет обеспечивать потребности Саудовской Аравии в области безопасности, а Саудовская Аравия, в свою очередь, будет помогать в решении финансовых проблем Пакистана».

Нагави подчеркнул: «Это желание, которое существовало в Пакистане в течение 30-40 лет, теперь сбылось. Лидеры Пакистана всегда хотели, чтобы такое соглашение с Саудовской Аравией было достигнуто, и внимание различных правительств Пакистана было прежде всего приковано к Эр-Рияду».

Стоит отметить, что Саудовская Аравия и Пакистан несколько дней назад подписали Договор о совместной стратегической обороне, согласно которому агрессия против любой из них будет считаться агрессией против обеих стран.