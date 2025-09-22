Преступления голландских солдат в Индонезии имели место в период голландского колониального правления, а также в период после Второй мировой войны, особенно во время Индонезийской войны за независимость (1945–1949).

Одним из тяжких преступлений, совершённых голландскими войсками во время Индонезийской войны за независимость, стала резня в Маджму в 1947 году. Эта резня символизирует жестокое насилие и угнетение, которые голландские колониальные власти применяли против коренного населения Индонезии.

В 1945 году, после окончания Второй мировой войны и оккупации Индонезии Японией, Индонезия решила провозгласить свою независимость. Это решение вызвало быструю реакцию со стороны Нидерландов, стремившихся вернуть свои колонии. Индонезийские националистические силы боролись с голландским владычеством и оказывали ожесточенное сопротивление во многих районах, включая Яву, стратегически важный регион для Нидерландов.

В ходе операции голландские войска совершили массовые убийства беззащитных людей. Очевидцы сообщили, что в ходе этой резни погибло более 400 мирных жителей, включая женщин, детей и стариков. Во многих случаях людей жестоко избивали, а некоторых даже убивали на глазах у их семей. Помимо убийств, деревни и фермы были сожжены, в результате чего многие люди остались без крова и были вынуждены бежать в другие районы.

Резня в Маджму была не только одним из величайших злодеяний, совершённых голландскими военными во время Индонезийской войны за независимость, но и поворотным моментом в истории сопротивления индонезийского народа иностранному колониализму

Резня в Маджму остаётся напоминанием о жестокости войны и колониальных державах, которые порабощали коренное население ценой их жизней и пытались уничтожить их свободу и независимость. Этот инцидент остаётся в истории Индонезии символом угнетения и притеснения и до сих пор жив в коллективной памяти народа страны.