Министр обороны Китая: Мир находится на распутье между миром и войной

По сообщению информационного агентства Abna со ссылкой на катарский телеканал "Аль-Джазира", Дун Цзюнь, министр обороны Китая, в своей вступительной речи на «Сяншаньском форуме по безопасности» предупредил, что глобальный мир сталкивается с новыми угрозами и вызовами.

Он подчеркнул: «Мы должны сохранять бдительность и противостоять логике господства и силовой политике». Министр обороны Китая добавил: «Что касается войны, мир снова находится перед решающим выбором: мир и диалог или конфронтация».

Он также отметил: «Китайская армия готова сотрудничать с армиями других стран для сохранения глобального мира». Министр обороны Китая сказал: «Для защиты морских путей мира мы проводим совместные учения».