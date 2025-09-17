Филиппины поставили Израиль в «лист ожидания» / Остановка закупок нового вооружения после преступлений в Газе

По сообщению информационного агентства Ahl-e Bayt (ABNA) – Жильберто Теодоро, министр обороны Филиппин, объявил в парламенте своей страны: «Его страна прекратит закупку новых систем вооружения у «Израиля» и ограничится выполнением только предыдущих контрактов».

Это решение было принято после внутреннего политического давления из-за войны в Газе и стремления правительства диверсифицировать источники оборонного импорта.

Филиппины являются одним из основных клиентов израильских оборонных компаний и, согласно докладу Стокгольмского международного института исследования проблем мира, были вторым по величине покупателем оружия в мире в период с 2019 по 2023 год.

Это решение свидетельствует о сдвиге в оборонной политике Филиппин и указывает на влияние региональных конфликтов на военные и торговые отношения, а также на усилия Манилы по снижению зависимости.