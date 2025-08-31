В письме главе внешнеполитического ведомства Европейского союза и координатору Совместной комиссии СВПД Кайе Каллас министр иностранных дел Исламской Республики Иран Сейед Аббас Аракчи заявил относительно механизма разрешения споров, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий: «Мы призываем Европейский союз отказаться от избирательных толкований и сосредоточиться на содействии подлинной дипломатии для поддержания многосторонности».

Как сообщает Pars Today, избирательный подход во внешней политике Запада характерен не только для Исламской Республики Иран, но и применялся в прошлом против разных стран и по разным вопросам.

Права человека — одна из областей, которая открыто и неоднократно использовалась Западом в избирательных толкованиях. Запад пытался применять либерально-демократические толкования, основанные на его нормах и интересах, к разным странам.

Многие западные правительства и неправительственные организации готовят доклады о ситуации с правами человека в странах по всему миру. В этих предполагаемых докладах развивающиеся страны, как правило, представлены как главные нарушители прав человека, а промышленно развитые страны (Америка и Европа) — как «защитники» этих прав во всем мире. И это несмотря на то, что западные державы имеют плохую репутацию в области прав человека.

Исламская Республика Иран — страна, которая неоднократно и открыто подвергалась избирательным толкованиям со стороны Запада. Это толкование распространялось не только на права человека, но и на различные другие области, в том числе на права на мирное использование атомной энергии; в то время как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) подчеркивает необходимость оказания ядерными державами помощи странам в развитии мирной ядерной энергетики, Соединенные Штаты и Европа полны решимости лишить Исламскую Республику Иран права на мирное использование ядерного оружия, а Соединенные Штаты даже бомбили мирные ядерные объекты Ирана, совершая незаконный и преступный акт.

Вопрос в том, почему западные державы избирательно толкуют различные вопросы своей внешней политики? Каково место этих избирательных толкований?

Эти избирательные толкования, по-видимому, являются результатом двойных стандартов. Заявления о нарушении прав человека и ядерных программ предъявляются странам, не связанным с Западом.

Другими словами, когда возникает конфликт между интересами и ценностями, провозглашаемыми Западом, для защиты этих интересов также выдвигаются избирательные толкования. По сути, западные державы не заинтересованы в развитии и прогрессе стран, не входящих в орбиту Запада. Эти страны не заинтересованы в независимости развивающихся стран, таких как Исламская Республика Иран. Западные державы также используют избирательные толкования в отношении стран, не связанных с ними, для достижения своих геополитических интересов. Соответственно, они используют выборочные толкования и оказывают сильное давление. Эта избирательность настолько сильна, что они даже ставят под сомнение международное право, и, несмотря на универсальность международного права, его применение всегда было избирательным.

И наконец:

Избирательные толкования основаны на искажении фактов; этот вопрос также подчеркнул Сейед Аббас Аракчи в своем письме главе внешнеполитического ведомства Европейского союза, заявив: «К сожалению, ваше письмо, представляющее выборочную интерпретацию, не упоминает основные факты, искажает ритуальные и процессуальные прецеденты и игнорирует хроническое неуважение Европейского союза и трех стран – Франции, Германии и Британии – к своим обязательствам в рамках СВПД и резолюции №2231 Совета Безопасности».