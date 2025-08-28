Правительство Ирака отозвало закон о «Хашд аш-Шааби» из парламента

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), представитель парламентской фракции «Государство закона» в иракском парламенте Хусейн аль-Батат заявил сегодня, в среду, что правительство Ирака отозвало закон, касающийся реструктуризации сил «Хашд аш-Шааби», из иракского парламента.

В интервью иракскому информационному агентству Shafaq News он заявил: «Правительство Ирака отозвало закон об организации «Хашд аш-Шааби» из парламента страны без указания конкретной причины».

Аль-Батат посчитал этот шаг результатом давления со стороны некоторых стран, которые пытаются остановить принятие этого закона.

Он призвал иракский парламент оказать давление на правительство страны, чтобы вернуть этот закон на голосование в иракский парламент.

Представитель парламентской фракции «Государство закона» в иракском парламенте подчеркнул, что необходимо дистанцироваться от внутреннего и внешнего давления и принять закон о «Хашд аш-Шааби».