Спустя четыре года правления «Талибана» требования шиитской общины Афганистана остались в стороне

По сообщению международного информационного агентства AhlulBayt (ABNA), прошло четыре года с начала правления «Талибана» в Афганистане; группа, которая теперь завершила работу своего временного кабинета и называет себя официальным правительством страны. Несмотря на обширные изменения в управленческих процессах «Талибана», никаких реформ в отношении шиитской общины Афганистана не было проведено.

Через несколько месяцев после прихода к власти «Талибана» Совет шиитских улемов Афганистана представил официальный документ с требованиями шиитской общины. Самыми важными пунктами этого документа были официальное признание джафаритского фикха и включение шиитских доктрин в учебные программы школ и университетов; требования, которые спустя четыре года остаются без ответа.

За это время ни одно министерство не было передано шиитской общине, и «Талибан» не дал положительного ответа на первоначальные обязательства в отношении религиозных и духовных требований шиитов. Однако шиитская община Афганистана, в надежде на мир, безопасность и национальное братство, по-прежнему привержена взаимодействию и сотрудничеству.

Совет шиитских улемов и Высшая шиитская комиссия Афганистана — два основных органа, занимающихся удовлетворением требований — неоднократно пытались донести голос шиитской общины до талибских властей. Эти два органа на официальных встречах и в СМИ призывали к признанию религиозных прав шиитов, но расследования ABNA показывают, что ощутимых результатов от этих ходатайств не было достигнуто.

Последнее совместное заседание этих двух органов состоялось в конце 1403 года (по иранскому календарю) и с тех пор никаких серьезных последующих действий не было.

Шиитские активисты подчеркивают, что сотрудничество шиитской общины с правительством «Талибана» может принести пользу всей стране, но это сотрудничество не должно оставаться односторонним.

По их мнению, «Талибан» должен включить в свою повестку дня признание джафаритского фикха, политическое и культурное участие шиитов и прислушиваться к их голосу.

Тем не менее, многие шиитские активисты и простые люди из-за текущих ограничений в Афганистане не имеют возможности свободно выражать свои требования через СМИ и социальные сети.

Также попытка корреспондента ABNA получить последнюю позицию Совета шиитских улемов и Высшей шиитской комиссии по этому поводу оказалась безуспешной, поскольку должностные лица этих органов отказались отвечать.

Эта ситуация показывает, что спустя четыре года преобразований требования шиитской общины Афганистана по-прежнему остаются на задворках, а признание их прав в новой системе остается в тумане.