Ликвидация одного из командиров ИГИЛ на востоке Афганистана

Как сообщает информационное агентство Ahl al-Bayt (a.s.) – Abna, местные источники в провинции Нангархар на востоке Афганистана подтвердили ликвидацию «Хаджи Мусы», беглого командира террористической группировки ИГИЛ в уезде «Дара-и-Нур» этой провинции.

Согласно сообщению местных источников, Хаджи Муса, который несколько дней назад сбежал от одной атаки, был убит после операции по обнаружению и преследованию Талибана.

Он считался одним из видных деятелей террористической группировки ИГИЛ в провинциях Кунар, Нангархар и Лагман.

Ранее «Хамадулла Фитран», заместитель пресс-секретаря правительства Талибана, в ответ на обеспокоенность России по поводу деятельности ИГИЛ в Афганистане, подчеркнул, что эта террористическая группировка была подавлена в стране и больше не имеет эффективного присутствия.

Он добавил, что народ Афганистана выступает против экстремизма, и правительство Кабула также предприняло серьезные шаги для обеспечения безопасности.