ЮНИСЕФ: Газа превратилась в кладбище детей

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – со ссылкой на «Аль-Джазиру», региональный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) предупредил, что сектор Газа столкнулся с катастрофическими условиями, и этот анклав превратился в кладбище для детей из-за глобального безразличия.

В продолжение интервью телеканалу «Аль-Джазира» он добавил: «Блокада сектора Газа и ограничения на ввоз гуманитарной помощи являются причиной увеличения смертности в этом регионе».

Этот представитель ООН отметил: «Израиль отклонил множество запросов на ввоз гуманитарной помощи в Газу, и эти отказы привели к условиям, которые этот регион наблюдает сегодня».