Абдель-Малик аль-Хуси: США и сионистский режим угрожают всей исламской умме

По сообщению Международного информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – со ссылкой на «Аль-Масиру», глава движения «Ансар Аллах» Йемена в своем выступлении по случаю религиозного события рассмотрел международные и региональные события, особенно продолжающуюся агрессию сионистского режима против Сектора Газа.

Сейед Абдель-Малик Бадруддин аль-Хуси в этой речи сказал, что снижение приверженности исламской уммы Священному Корану достигло очень тревожного уровня, до такой степени, что приверженность многих детей уммы Корану стала чисто формальной.

Он далее добавил: «Американо-израильская тирания представляет угрозу для уммы через порабощение народов и их унижение, а также через распространение несправедливости и поощрение коррупции. Эта тирания нацелена на святыни уммы и намерена стереть ее исламские черты. Правильный путь противодействия угрозе Америки и Израиля — это серьезные действия, основанные на указаниях Священного Корана».

Аль-Хуси отметил: «Масштабы трагедии и несправедливости, которые испытывает палестинский народ в Секторе Газа, представляют опасность для всего мира. То, что происходит с палестинским народом в Секторе Газа, является ужасной трагедией и великой несправедливостью. Народ Палестины в Газе сейчас находится на самой тяжелой стадии голода, и дети умирают от голода. Израильский враг спланировал вопрос о смертельных ловушках и гуманитарной помощи, чтобы превратить их в ловушки для убийств и геноцида. Многие жители Газы живут в условиях сильного голода и ужасной катастрофы, в то время как сотни миллионов арабов и два миллиарда мусульман окружают их, как будто они беспомощная умма».

Глава «Ансар Аллах» заявил: «Наблюдение за печальными сценами смерти детей Газы от голода — это глубоко постыдная ситуация прежде всего для арабов, а затем и для других мусульман. Ужасающий уровень безразличия уммы убедил израильского и американского врагов в том, что никаких действий, какими бы они ни были, против них предпринято не будет. Угнетение палестинского народа — это угнетение всей уммы, и американо-израильская угроза — это угроза для всей уммы».

В другой части своего выступления он сказал: «Народ Йемена в своем всеобъемлющем и постоянном движении с начала агрессии против Газы, несмотря на два последовательных раунда военной агрессии, остался верен своей позиции. Йемен, из-за своей солидарности с Газой, столкнулся с тысячами воздушных налетов, жесткой блокадой, массовым сокращением гуманитарной помощи и экономической войной. Йемен в поддержку Газы сталкивается с широкомасштабной пропагандистской войной, целью которой является отвлечение внимания людей и отвлечение их от их основных проблем. Благодаря Богу, все попытки врагов отвратить наш народ от их пути потерпели неудачу».