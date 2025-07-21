  1. Home
Впервые оккупационная армия признала резкое сокращение своих сил

21 июля 2025 - 11:27
Маарив сообщает, что оккупационная армия в настоящее время страдает от нехватки почти 300 офицеров на должностях командиров взводов сухопутных войск.

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – сионистская газета «Маарив» написала: Армия Израиля в настоящее время страдает от нехватки 300 офицеров на должностях командиров взводов в сухопутных боевых формированиях.

По данным газеты, нехватка офицеров сосредоточена в инженерном подразделении, которое страдает от острой нехватки командиров взводов, инженерных команд и пехотных подразделений.

Газета отметила, что армия признает, что трудно убедить квалифицированных солдат записаться на офицерские курсы, так что в последние несколько месяцев ей пришлось назначать офицеров из обычных и резервных подразделений, которые не проходили курс командиров рот.

Тем временем, «Маарив» со ссылкой на офис пресс-секретаря оккупационной армии написала, что между командирами дивизий в батальонах и обычных подразделениях нет пробелов.

