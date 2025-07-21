Аль-Хаким подчеркнул роль паломничества Арбаин в укреплении отношений Тегерана и Багдада

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – Сейед Аммар аль-Хаким, лидер Национального движения «Хикма» Ирака, в воскресенье принял делегацию Меджлиса Шуры Ислами Исламской Республики Иран.

По сообщению Al-Forat News, стороны обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе и двусторонних отношениях Ирака и Ирана.

Сейед Аммар аль-Хаким подчеркнул важность использования паломничества Арбаин для укрепления официального и народного сотрудничества между Ираком и Исламской Республикой Иран, учитывая центральную роль этого паломничества в упрочении связей между двумя странами.

Лидер Национального движения «Хикма» Ирака высоко оценил стойкость иранского народа и его солидарность с руководством и институтами страны, а также похвалил роль Меджлиса Шуры Ислами Ирана в поддержке иранского народа.

На этой встрече аль-Хаким призвал к укреплению парламентского сотрудничества между Ираком и Ираном и подчеркнул необходимость создания совместных комитетов для рассмотрения вопросов, представляющих взаимный интерес, помимо обмена опытом между сторонами.

Он сказал, что Ирак имеет большой парламентский опыт и готов развивать его на предстоящих парламентских выборах.

Стоит отметить, что ранее упомянутая делегация встречалась с Махмудом аль-Машхадани, председателем парламента Ирака.