Протест против отказа в лечении; брат бахрейнского мученика объявил голодовку в тюрьме

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – «Хадж Мунир Мушайма», один из политических заключенных в Бахрейне, объявил о решении начать голодовку в знак протеста против лишения его медицинских услуг в тюрьме «Аль-Хауд аль-Джаф».

Он подчеркнул, что состояние его физического здоровья резко ухудшилось, но тюремные власти отказались перевести его в медицинские учреждения.

Его мать, «Умм аш-Шахид Сами Мушайма», также призвала власти взять на себя ответственность за состояние ее сына и принять меры для его немедленного освобождения.

С момента ареста Хаджа Мунира Мушаймы его адвокат до сих пор не смог получить доступ к его судебному делу, так как Генеральная прокуратура каждый раз под каким-либо предлогом продлевает его задержание, не обращая внимания на его физическое состояние.

Адель аль-Марзук, бахрейнский юрист, посетил дом семьи Мушаймы, выразил им соболезнования и потребовал немедленного медицинского обследования и уважения к его законным правам.

Стоит отметить, что военизированные силы, связанные с бахрейнским режимом, вечером в пятницу, 20 июня 2025 года, внезапно и без законного разрешения вторглись в дом Хаджа Мунира Мушаймы в районе Аль-Санабис, вызвав страх и панику среди семьи, и арестовали его. Эти силы, помимо разрушения домашнего имущества, изъяли его личный мобильный телефон и украли некоторую сумму наличных денег.

С тех пор прокуратура неоднократно продлевала срок его содержания под стражей без предоставления каких-либо законных оснований.

Хадж Мунир Мушайма — брат «мученика Сами Мушаймы», который был казнен в январе 2017 года вместе с «Аббасом ас-Сами» и «Али ас-Санкисом» по сфабрикованным обвинениям. С тех пор семья этого мученика подвергается преследованиям и постоянному давлению со стороны бахрейнского режима, даже его пожилая мать не избежала этих притеснений. Семья Мушаймы продолжает настаивать на невиновности своего сына и требует суда над виновными в этих преступлениях.

342/