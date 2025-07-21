12-дневная война Ирана – это образец борьбы с высокомерием / Более миллиона йеменцев прошли подготовку для войны с сионистским режимом

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – «Ахмад аль-Имам», специальный представитель по культуре «Ансар Аллах» в Иране, на пресс-конференции в воскресенье, состоявшейся в информационном агентстве «Данешджу», выразив соболезнования по случаю дней Ашуры и годовщины мученической кончины Его Светлости Сайед-ош-Шохада (Имама Хусейна) и Имама Зейда ибн Али (мир им), сказал: «Мученическая кончина Имама Зейда, одного из имамов Ахль аль-Байт (мир им) в Йемене, является болезненной трагедией. По этому случаю уважаемый посол Йемена присутствует на другом мероприятии, за что я приношу свои извинения за его отсутствие».

Он добавил: «Имам Зейд, сын Имама Саджада (мир ему) и один из выдающихся учеников школы Кербелы, восстал против омейядского правления Абд аль-Малика ибн Марвана. Его революция была продолжением восстания Имама Хусейна (мир ему) против тирании того времени; восстанием, основанным на джихаде и проницательности. Имам Зейд выступил против Хишама ибн Абд аль-Малика и принял мученическую смерть. Имам Садик (мир ему) также высоко оценил его».

Ахмад аль-Имам далее коснулся региональных событий и, поздравив Иран с победой в недавней 12-дневной войне с США и Израилем, сказал: «Эта победа является результатом таких факторов, как упование на Бога, мудрое руководство Имама Хаменеи, солидарность иранского народа и местная ракетная и беспилотная мощь страны. СМИ должны донести эти компоненты до народа и играть свою роль в джихаде объяснения».

Он добавил: «В этой медиавойне иранские СМИ прекрасно выполнили свою задачу, настолько, что сионистский враг даже нацелился на иранскую телерадиокомпанию. СМИ – один из важнейших инструментов в современных сражениях».

Представитель «Ансар Аллах», говоря о преступлениях в Газе, назвал ситуацию там очень болезненной и сказал: «Ежедневно в Газе погибает более 100 человек; не только от бомбардировок, но и от сильного голода. Эта трагедия должна быть в центре внимания СМИ и гуманитарных организаций».

Он добавил: «Движения в Йемене носят народный, военный и официальный характер. Эмбарго на израильские и американские товары в Йемене строго соблюдается, и это действие можно распространить на другие страны для помощи народу Газы. К настоящему времени более миллиона йеменцев прошли подготовку для войны с сионистским режимом. Мы пытались организовать народную мобилизацию против сионистского режима».

Представитель «Ансар Аллах» продолжил: «Еженедельные марши с участием миллионов людей проводятся в Йемене, и враг пытается исказить характер этих движений, распространяя слухи. В военной сфере операции против Израиля продолжаются в полной координации с ХАМАС и осью сопротивления, и ежедневно запускаются ракеты по оккупированным территориям».

Он заявил, что «наш приоритет – война с Израилем», и отметил: «Йемен, несмотря на ожесточенные атаки со стороны США, Саудовской Аравии и Израиля, одержал победу в этой битве, и США были вынуждены отступить. Сегодня Израиль для входа в воздушное пространство Йемена вынужден входить через море, потому что наша противовоздушная оборона была усилена».

Ахмад аль-Имам подчеркнул: «СМИ оси сопротивления должны действовать скоординированно и синергетически для поддержки Газы. Никакая победа не может быть достигнута без единства».

В ответ на вопрос об утверждениях относительно поставок оружия в Йемен из Ирана представитель «Ансар Аллах» сказал: «Мы, уповая на Бога, приступили к производству оружия. Этот процесс начался еще до войны и нападения Саудовской Аравии на Йемен, и теперь мы воюем оружием, которое сами произвели, и наши друзья продолжают производить оружие, а сообщения о поставках оружия из Ирана в Йемен не соответствуют действительности».

В ответ на вопрос о санкциях против Йемена и их влиянии на народ этой страны он сказал, что враги пытались наложить санкции на Йемен с суши, с воздуха и по различным направлениям, добавив: «Большинство йеменцев – фермеры, и мы относительно самодостаточны в сельском хозяйстве, и большая часть влияния санкций приходится на сферу здравоохранения и пациентов, а народ Йемена благодаря своему единству не позволил санкциям сильно повлиять на них».

Этот йеменский чиновник «Ансар Аллах» в Иране на пресс-конференции подчеркнул: «Палестинский вопрос является фундаментальным для Йемена, и вопрос Палестины был важен для нас с детства, и это является частью культуры Йемена».

Ахмад аль-Имам также объявил: «Военные операции Йемена против судов, направляющихся в Израиль, будут продолжаться до полного снятия блокады Газы».