Иракчи: Любая попытка 3 европейских стран реанимировать отмененные резолюции СБ ООН недействительна

По сообщению информационного агентства AhlulBayt (AS) – ABNA – Сейед Аббас Аракчи в письме Генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, Председателю Совета Безопасности, Верховному представителю Европейского союза Кайе Каллас и членам Совета Безопасности ООН объяснил, почему три европейские страны не обладают никакой правовой, политической и моральной легитимностью для активации механизмов СВПД и резолюции 2231 Совета Безопасности (принятой в 2015 году).

Текст письма министра иностранных дел Исламской Республики Иран приводится ниже:

Во имя Аллаха, Милостивого, Милосердного

Ваше Превосходительство,

В свете недавних заявлений Франции, Германии и Великобритании (Е3) о сохранении их предполагаемого права на активацию механизма разрешения споров (DRM) в соответствии с пунктами 36 и 37 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) или пунктами 11-13 резолюции 2231 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и повторное применение предыдущих резолюций Совета Безопасности, которые ранее были прекращены, я пишу это письмо, чтобы привлечь ваше внимание к ряду заявлений и действий E3, которые представляют собой явное нарушение их обязательств по резолюции 2231 Совета Безопасности (2015), СВПД и международному праву в целом.

Учитывая, что СВПД определяет подписавшие страны не как стороны, а как «участников», что указывает на характер этого соглашения как плана действий, а не договора, статус участия является динамическим условием, зависящим от добросовестного соблюдения, включая непрерывное участие в выполнении положений соглашения. Учитывая, что действия и позиции, принятые Е3, фундаментально несовместимы с участием в СВПД, любое обращение к механизму разрешения споров (DRM) или мерам возмещения ущерба является ничтожным и недействительным.

К сожалению, такое же незаконное поведение было очевидно и в заявлениях Европейского союза через Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, который выступает в качестве координатора СВПД. Эта тревожная тенденция, явное проявление недобросовестного поведения, направленного на лишение Исламской Республики Иран ее прав в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сопровождалась заявлениями, указывающими на намерение злоупотребить механизмами, предусмотренными в резолюции 2231 (2015) и СВПД для повторного применения резолюций, которые были прекращены резолюцией 2231 (2015).

Как было подробно изложено в многочисленных письмах, включая письмо от 20 июля 2021 года и его приложения (A/S/2021/669), написанное тогдашним министром иностранных дел Исламской Республики Иран Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций, по многим причинам, правовым, процедурным и существенным, E3/ЕС не могут законно обращаться к механизму разрешения споров (DRM) в соответствии с СВПД или резолюцией 2231.

Как было подчеркнуто в официальных письмах от 25 июня 2019 года, 17 июля 2019 года, 29 января 2020 года и 10 марта 2020 года, Иран ранее активировал механизм разрешения споров в соответствии с пунктом 36 для рассмотрения существенного невыполнения обязательств и полностью прошел его, и, следовательно, любое последующее обращение со стороны E3/ЕС является неприемлемым.

1. Завершение правовой и процедурной части пункта 36 СВПД

После незаконного выхода Соединенных Штатов из соглашения и повторного введения санкций, Исламская Республика Иран официально активировала механизм разрешения споров (DRM) в соответствии с пунктом 36 СВПД 10 мая 2018 года. Хотя Иран имел право немедленно отказаться от выполнения своих обязательств, он действовал добросовестно и отложил свои меры возмещения ущерба, чтобы дать E3/ЕС возможность выполнить свои обязательства. Эта терпимость подробно задокументирована в письмах, отправленных координатору СВПД, в которых Иран неоднократно указывал на случаи невыполнения обязательств со стороны E3/ЕС.

Письмо от 6 ноября 2018 года: Иран подробно изложил свои жалобы относительно невыполнения обязательств со стороны E3/ЕС и заявил, что, несмотря на выход США, E3/ЕС по-прежнему несет независимое обязательство по защите экономических интересов Ирана. Невыполнение этих обязательств, особенно в отношении обычных банковских и финансовых каналов, привело к подрыву полезности соглашения.

Письмо от 8 мая 2019 года: Иран официально уведомил координатора о завершении процессов DRM и начале принятия ответных мер. Несмотря на проведение нескольких заседаний Совместной комиссии для рассмотрения нарушений со стороны E3/ЕС и США, ни одна из основных проблем Ирана, таких как восстановление необходимых торговых и финансовых каналов, не была решена.

В последующих письмах – включая письма от 25 июня 2019 года и 29 января 2020 года – было уточнено, что Иран не только несколько раз добросовестно активировал пункт 36, но и запрашивал министерские встречи для рассмотрения продолжающегося невыполнения обязательств со стороны ЕС. Иран, который в этом отношении даже вышел за рамки требований СВПД, подчеркивает, что любая новая попытка E3/ЕС активировать этот же пункт противоречит основополагающим принципам справедливости и добросовестности, закрепленным в СВПД и международном праве.

2. Отсутствие правовой компетенции E3 для активации механизмов СВПД

В международном праве установлено, что сторона, не выполнившая свои обязательства, не может пользоваться преимуществами того же соглашения, которое она нарушила. Международный Суд (МС) в консультативном заключении по Намибии (1971) заявил, что «сторона, которая отказывается от своих обязательств или не выполняет их, не может претендовать на сохранение прав, которые, как она утверждает, вытекают из этих отношений».

а) Невыполнение обязательств со стороны E3/ЕС: В многочисленных письмах, особенно в письмах, адресованных координатору Совместной комиссии СВПД, таких как письма от 17 июля 2019 года и 10 марта 2020 года, Иран перечислил многочисленные нарушения обязательств со стороны E3/ЕС, включая: неспособность сохранить последствия снятия санкций, предусмотренных в пунктах 3, 4 и 5 Приложения II СВПД; неспособность создать какой-либо практический механизм для защиты европейских экономических операторов от вторичных санкций США; и недостаточные усилия для продолжения законной торговли с Ираном. Эти неисправленные нарушения подрывают правовые основы E3 для активации DRM.

б) Резолюция 2231 Совета Безопасности (2015): Эта резолюция одобрила СВПД и тщательно разработала многоэтапный механизм для предотвращения произвольного и незаконного повторного введения санкций. Активация DRM, игнорирующая задокументированные жалобы Ирана на невыполнение обязательств, противоречит цели этой резолюции по обеспечению сбалансированного и добросовестного соблюдения всеми сторонами.

3. Добросовестные усилия Ирана и невыполнение обязательств со стороны E3

После выхода США Иран проявлял терпение и терпимость более года, и только после этого постепенно приступил к реализации своих ответных мер в соответствии с пунктом 36 СВПД. Как было подробно изложено в письме от 25 июня 2019 года, Иран приступил к реализации ответных мер только после неоднократных призывов к эффективным действиям со стороны E3/ЕС. Эти усилия включали следующее:

а) Проведение совещаний на уровне министров: Иран запросил немедленное созыв Совместной комиссии СВПД для рассмотрения воздействия санкций США и неспособности E3/ЕС обеспечить ожидаемые экономические выгоды для иранского народа. Хотя 6 июля и 24 сентября 2018 года были сделаны заявления, E3/ЕС не реализовали обещанные меры, такие как содействие экспорту нефти и нормализация банковских отношений.

б) Предоставление подробных доказательств невыполнения обязательств: В письмах Ирана неоднократно упоминались случаи, когда E3 вместо выполнения своих независимых обязательств согласовывали свои собственные политики с кампанией «максимального давления» США.

Это несоответствие обязательствам стало особенно очевидным, когда банки и финансовые учреждения вышли с иранского рынка или ограничили свои услуги, что указывало на то, что экономические выгоды, обещанные в СВПД, не были реализованы.

в) Запрос на диалог: В письме от 10 марта 2020 года было вновь подчеркнуто желание Ирана продолжить диалог на любом уровне, чтобы отказаться от ответных мер, которые были приняты на законных основаниях и в полном соответствии с пунктом 36 СВПД. Однако E3 продолжали ссылаться на «лучшее соглашение» или «более долгосрочную основу», что выходило за рамки СВПД и противоречило срокам, согласованным в 2015 году и закрепленным в резолюции 2231 Совета Безопасности.

Учитывая вышеизложенное, становится совершенно очевидно, что:

1. Иран завершил процесс DRM: Исламская Республика Иран добросовестно начала и завершила все этапы, изложенные в пункте 36 СВПД. Иран, не получивший соразмерного возмещения, приступил к соразмерным ответным мерам только после обширных переписок, министерских встреч и официальных предупреждений. Любая последующая попытка E3 вновь открыть или манипулировать тем же механизмом неприемлема.

2. E3 не обладают правовой компетенцией: Поскольку E3/ЕС сами не выполнили ключевые обязательства, включая содействие торговле, предотвращение экстерриториальных последствий санкций США и выполнение обещаний, данных в заявлениях министров в 2018 году, они не обладают необходимой компетенцией для активации механизма DRM против Ирана.

3. Злоупотребление процессом: Попытка активировать немедленное возвращение санкций в этих обстоятельствах, игнорируя установленные факты и предыдущие переписки, является злоупотреблением процессом, которое должно быть отвергнуто международным сообществом.

В последние недели E3/ЕС явно одобряли, поддерживали и активно помогали неспровоцированным и безрассудным агрессиям израильского режима, а впоследствии и США, – которые произошли прямо посреди ядерных переговоров между Ираном и Соединенными Штатами – против ядерных объектов, находящихся под гарантиями Агентства, и жилых районов, что привело к гибели бесчисленного количества женщин и детей, а также хладнокровному убийству ученых и вышедших в отставку военных командиров. Все эти действия являются явным нарушением международного права, и лидеры E3 являются соучастниками этих военных преступлений. Действия и заявления стран E3, кратко описанные ниже, сделали их пособниками этих военных преступлений и сделали любые заявления о добросовестности и приверженности резолюции 2231 Совета Безопасности (2015) и СВПД безосновательными и ложными.

Позорное заявление канцлера Германии Мерца от 17 июня 2025 года о том, что «это грязная работа, которую Израиль делает за всех нас», является четким признанием вины и соучастия Германии и других лидеров E3 в этом акте агрессии.

Аналогичным образом, Франция и Великобритания, вместо того чтобы осудить агрессию этого режима против иранского народа, которая только в период с 13 по 24 июня 2025 года унесла жизни более 1000 человек, поддержали неспровоцированные нападения на Иран, выдвинув претензию на «право Израиля на самооборону». Эти страны также оказали прямую помощь режиму Израиля в его нападении, поставляя оружие и боеприпасы агрессору. Франция прямо признала предоставление прямой военной помощи этому режиму, как это видно из заявлений министра обороны этой страны Себастьяна Лекорню от 25 июня 2025 года, который, заявив, что французская армия сбила менее десяти беспилотников с использованием истребителей и ракет класса «земля-воздух», признал соучастие в защите агрессора и препятствовании осуществлению права Ирана на законную самооборону.

Эта модель материальной помощи, открытой поддержки и оперативной координации с внешним военным нападением на объекты, находящиеся под гарантиями Ирана, выходит за рамки дипломатической предвзятости и означает прямое соучастие в незаконной агрессии. Эти действия не только разрушили оставшуюся репутацию E3 как добросовестных участников, но и привели к фундаментальному изменению условий, на которых был заключен СВПД. Вся основа взаимных обязательств и ожиданий, которые когда-то составляли фундамент этого соглашения, была разрушена благодаря согласованию E3 с политикой, направленной на насильственное свержение мирной ядерной программы Ирана внесудебными методами.

Даже Европейский союз, как координатор СВПД, нарушил свои обязательства, поставив под сомнение законные права Ирана и потребовав «остановить ядерную программу Ирана», как заявила Кайя Каллас, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, 1 июля 2025 года.

Эти признания делают E3 ответственными за выплату компенсации и возмещение ущерба Ирану и лишают их какой-либо правовой, моральной или политической основы для оппортунистической активации механизма разрешения споров. На самом деле, лидеры E3 должны быть привлечены к ответственности как обвиняемые в соучастии в военных преступлениях в международных уголовных судах, а не выступать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций в качестве истцов.

Ненавистные заявления министров иностранных дел G7 – в который входят министры иностранных дел E3 – от 1 июля 2025 года о том, что «мы... призываем Иран воздержаться от восстановления своих необоснованных обогатительных действий», ясно показывают, что E3, отвергая самый фундаментальный принцип СВПД – а именно обогащение Ирана – и активно участвуя в его опасном разрушении посредством неспровоцированной агрессивной войны прямо посреди дипломатических переговоров, фактически отказались от своей роли участников СВПД.

Несомненно, есть веские причины, которые лишают E3/ЕС какой-либо добросовестной основы в соответствии с СВПД и резолюцией 2231, и, следовательно, они юридически не вправе необоснованно и с явным недобросовестным намерением прибегать к механизмам СВПД. В соответствии с положениями Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), это соглашение определяет своих членов не как стороны в традиционном понимании договора, а как «участников». Это название не просто семантическое различие, но и отражение функциональной концепции: участие не является статическим состоянием, достигнутым раз и навсегда, а является динамическим условием, зависящим от постоянной приверженности, добросовестного соблюдения и постоянной приверженности цели и смыслу соглашения. E3 – состоящие из Франции, Германии и Великобритании – в явном отступлении от этих требований в последние годы, и особенно в последние месяцы, заняли позиции и предприняли действия, которые принципиально несовместимы с обязанностями и условиями, необходимыми для участников СВПД.

Учитывая вышеизложенное, совершенно очевидно, что, поскольку Иран на законных основаниях и окончательно завершил процесс DRM в соответствии с пунктом 36, и поскольку E3 сами не выполнили свои обязательства после выхода США; активно поддерживали, участвовали и даже прямо признали соучастие в агрессии израильского режима против защищенных ядерных объектов Ирана; и, наконец, фактически отказались от статуса участия в СВПД, отвергая основные принципы соглашения в своих недавних заявлениях, любое обращение к механизму DRM этими странами является юридически необоснованным, морально неправильным и политически опасным, и само по себе представляет угрозу международному миру и безопасности.

Ваше Превосходительство,

E3 не могут и не должны быть допущены к подрыву авторитета Совета Безопасности Организации Объединенных Наций путем злоупотребления резолюцией, которую они сами не соблюдали. Иран призывает Соединенные Штаты и E3/ЕС – которые на практике отказались от любых претензий на статус участия в СВПД – прекратить свои незаконные действия, включая явную агрессию – в нарушение СВПД и международного права – и выплатить компенсацию за серьезные человеческие и финансовые потери, которые были нанесены из-за незаконного выхода США и невыполнения обязательств E3/ЕС в соответствии с резолюцией 2231, наряду с их активным участием в агрессивных действиях израильского режима против Ирана. После десятилетия недобросовестного невыполнения каких-либо индивидуальных и коллективных обязательств в соответствии с СВПД и резолюцией 2231, Соединенные Штаты и E3/ЕС также должны предоставить Ирану и международному сообществу конкретные гарантии того, что они воздержатся от таких незаконных и безрассудных действий в будущем.

Исламская Республика Иран, доказав свою способность пресекать любую иллюзорную «грязную работу», тем не менее, всегда была готова к добросовестному и содержательному дипломатическому ответу.

Я был бы признателен, если бы это письмо было распространено в качестве документа Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности.

Ваше Превосходительство, примите мои наивысшие заверения в уважении.

Сейед Аббас Аракчи Министр иностранных дел

Его Превосходительство г-н Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Ее Превосходительство г-жа Асим Ифтихар Ахмад, Председатель Совета Безопасности Организации Объединенных Наций Ее Превосходительство г-жа Кайя Каллас, Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности и Координатор Совместной комиссии СВПД Уважаемые члены Совета Безопасности Организации Объединенных Наций